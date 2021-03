école maternelle Christian Blanc La ludothèque arrive à l’école maternelle Christian Blanc école maternelle Christian Blanc

L’équipe ludothèque continue son intervention dans les écoles maternelles. Elle sera présente à l’école Christian Blanc les mardis 9, 18, 23 et jeudi 11 mars pour proposer des matinées jeux.

Par demi groupe les enfants découvrent, apprennent tout en s’amusant, partagent le plaisir de jouer ensemble. Avec le jeu l’enfant communique et interagit tout en respectant la règle et les autres.

Par demi groupe les enfants découvrent, apprennent tout en s'amusant, partagent le plaisir de jouer ensemble. Avec le jeu l'enfant communique et interagit tout en respectant la règle et les autres.

Pour le bon déroulement de ces matinées, les enseignants demandent la participation de parents ou grands-parents qui eux aussi prennent plaisir à jouer avec les enfants. Un bon moment ensemble !

