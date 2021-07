Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère La Ludothèque à la Plage Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

La Ludothèque à la Plage 2021-07-29 – 2021-07-29 Plage de Bellangenêt Lieu-dit Bellangenet

Clohars-Carnoët Finistère

Clohars-Carnoët Finistère Cet été, la Ludothèque sort de ses murs et viens vous rejoindre à la plage !

Au programme : découverte de jeux d’extérieurs & d’adresse, explication de règles, partage avec d’autres joueurs.

Animation gratuite

