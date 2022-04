La ludomédiathèque est aux manettes Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

**La ludomédiathèque vous ouvre exceptionnellement ses portes pour que vous puissiez prendre les manettes** Venez vous défier sur la Switch à des jeux sportifs, de motricité ou de logique et/ou sur la PS4 au célèbre FIFA 22 ! **Les 20 et 22 avril 2022** De 18h à 20h **Gratuit sans réservation à partir de 7 ans (accompagné)** Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

