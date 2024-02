La LudO’ Espalion, samedi 20 janvier 2024.

La LudO’ Espalion Aveyron

Venez jouer à des jeux de société ! De 0 à 107 ans ! À Espalion et sur les communes des environs

La LudO’, c’est un espace de jeux, avec accès libre et gratuit, sans inscription.

C’est également un moment de partage et de convivialité autour de jeux de société ! Jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité, etc… il y en a pour tous les goûts !

Pour celles et ceux qui ont envie d’emprunter des jeux, plus de 300 jeux sont disponibles à l’emprunt, sur adhésion (et des nouveautés à découvrir régulièrement !).22 EUR.

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Plateau de la Gare

Espalion 12500 Aveyron Occitanie accueil@cs-espalionestaing.fr

