Atelier + bal forro à La Luciole La Luciole, Saint-Victor-Rouzaud (09) Atelier + bal forro à La Luciole La Luciole, Saint-Victor-Rouzaud (09), 7 octobre 2023, . Atelier + bal forro à La Luciole Samedi 7 octobre, 17h30 La Luciole, Saint-Victor-Rouzaud (09) Prix libre à partir de 7€ Arrumadinho de Madame Forró & Balanceio A travers son accordéon fougueux et sa voix grave, Delphine vous transmet son énergie ensoleillée. Accompagnée au triangle et à la voix par la rayonnante Isadora et à la zabumba par le talentueux Julien Lameiras, ils vous promettent une belle soirée ! Le Forró c’est aussi la danse! Alors que vous soyez débutant ou initié, Delphine vous invite à venir découvrir quelques pas et déhanchés qu’elle ramène directement du Brésil. 17h30 : Atelier. Nb participants: entre 4 et 20Tarif : 10€ 19h : repas complet bio et végétarien proposé par Pauline et Alex (réservation conseillée).Tarif : 12€ 20h30 : Concert Tarif: Prix conscient à partir de 7€ source : événement Atelier + bal forro à La Luciole publié sur AgendaTrad La Luciole, Saint-Victor-Rouzaud (09) Sainte-Camelle

La Luciole, 09100 Saint-Victor-Rouzaud, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45591 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T17:30:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00

2023-10-07T17:30:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu La Luciole, Saint-Victor-Rouzaud (09) Adresse Sainte-Camelle La Luciole, 09100 Saint-Victor-Rouzaud, France Age max 110 Lieu Ville La Luciole, Saint-Victor-Rouzaud (09) latitude longitude 43.106163;1.56201

La Luciole, Saint-Victor-Rouzaud (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//