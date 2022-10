La Jeune fille sans main – Opéra-conte d’après Grimm La Luciole Méry-sur-Oise Catégories d’évènement: Méry-sur-Oise

La Jeune fille sans main – Opéra-conte d’après Grimm La Luciole, 1 avril 2023, Méry-sur-Oise. La Jeune fille sans main – Opéra-conte d’après Grimm Samedi 1 avril 2023, 17h00 La Luciole Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani La Luciole Route de Pontoise, Méry-sur-Oise Méry-sur-Oise 95540 Val-d’Oise Île-de-France Un meunier sans le sou vend sa fille au diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Au fil de ses errances, aimée par un Roi, aidée par un Esprit, elle va parcourir un chemin initiatique qui la mènera vers la guérison. Ce conte est une ode au féminin et à la résilience. Nous lui donnons la forme d’un opéra-conte visuel : les dialogues créés par nos soins ainsi que la musique baroque jouée et chantée en direct se mêlent aux images animées, donnant corps à cette histoire intemporelle qui débute dans le drame et s’achève dans la lumière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-01T19:08:00+02:00 ©D.Belhassen

Age minimum 7 Age maximum 99

