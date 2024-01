THESE WICKED RIVERS LA LUCIOLE Alencon, samedi 20 avril 2024.

Fondé en 2014, These Wicked Rivers représente l’entrée de Derby dans la nouvelle vague de rock and roll qui balaye le Royaume-Uni. S’inspirant des légendes du rock et des grands du blues, le groupe a eu un impact considérable depuis sa création avec son style unique de rock moderne teinté de blues, récoltant régulièrement des éloges pour ses performances énergiques à travers le Royaume-Uni.Le groupe a entamé sa première tournée britannique en tête d’affiche en mars 2023, emmenant son ensemble de scène ‘Grandma’s Living Room’ dans les coins les plus reculés du Royaume-Uni avec une réception enthousiaste, y compris plusieurs concerts complets. Avec une autre tournée en tête d’affiche débutant en décembre 2023 et un calendrier se remplissant rapidement en anticipation de la suite d’Eden (prévue début 2024) !Pas de repos pour The(se) Wicked (Rivers) ! Sautez à bord et profitez-en !

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61