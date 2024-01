MICHELLE ET LES GARCONS TELESCOPE LA LUCIOLE Alencon, 19 avril 2024, Alencon.

Dans le manoir de MICHELLE & LES GARÇONS, il y a une pop aux couleurs plurielles : la chaleur des roses profonds, la mélancolie des bleus tièdes. On y danse sur les lumières des années 80, les ombres des sentiments flirtent avec des corps avides de sensations et des visages pailletés.Iels nous racontent leurs histoires d’amour et de vie à travers une pop fougueuse, tendre et désinvolte. Devant une telle promesse, difficile de résister : on se laisse porter par l’ivresse et on dit oui à Michelle & Les Garçons.TELESCOPE surfe entre le rock et la pop, flirte parfois du côté du punk, et vient chatouiller la new wave. Le duo prend un malin plaisir à nous balader et s’amuse à brouiller les pistes. Le seul terrain sur lequel on les retrouve à chaque fois, c’est sur celui du langage, car c’est celui de Molière qui est privilégié.Depuis «Popcorn », leur frénésie créatrice est restée intacte et le duo goûte désormais aux joie de la scène. Une chanteuse montée sur ressort, un guitariste qui tricote des riffs aériens, c’est le festival Aérolive de TFT qui les a accueilli pour leur toute première date. Se sont enchainés rapidement les concerts avec notamment des premières parties des Fatals Picards ou encore des Wampas.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61