DEATH VALLEY GIRLS LA LUCIOLE Alencon, samedi 30 mars 2024.

Fondé en 2014 par la chanteuse multi-instrumentiste Bonnie Bloomgarden et le guitariste Larry Schemel, Death Valley Girls s’illustre depuis avec sa musique proto-punk qu’elle nomme « California Doom Boogie ». Deux ans après Darkness Rains, on retrouve la chanteuse et ses complices pour un nouveau voyage garage rock aux airs de space gospel sur l’album Under the Spell of Joy.Ce dernier est un virage significatif pour les Death Valley Girls : en privilégiant les mélodies, les vocaux et des ambiances velvetiennes et parfois même planantes, les Californiennes confirment ici tout le bien qu’on pense d’elles (y compris leur grand fan, Iggy Pop !), et complexifient leur rock garage sans rien trahir de leurs principes.Mais sur son dernier opus, « Islands in the Sky », Bonnie Bloomgarden, la leadeur, utilise les hymnes de la formation comme un guide de guérison spirituelle et une feuille de route pour les futures incarnations du moi. La musique qui en résulte est de loin la plus contagieuse et la plus festive de Death Valley Girls à ce jour.

