AYRON JONES – AYRON JONES 1E PARTIE AMONGST LIARS LA LUCIOLE Alencon, 17 février 2024, Alencon.

« Explosive » est sans aucun doute le terme adéquat pour qualifier la musique d’Ayron Jones, chanteur/guitariste originaire de Seattle, la ville qui a vu naître Jimi Hendrix, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden.Né en 1986, Ayron Jones semble être destiné à se tailler une place de choix sur la scène rock contemporaine. Le guitariste-chanteur est lancé pour reprendre le flambeau d’artistes qui ont permis de tordre le cou au rêve américain – Nirvana, Pearl Jam, Rage Against The Machine pour ne citer qu’eux. Avec des chansons remplies d’émotions brutes, Jones s’est forgé une solide réputation dans le nord-ouest du Pacifique, s’est imposé à Seattle, et s’est attiré les faveurs de l’élite musicale de la ville, notamment Duff McKagan et Mike McCready.Sorti courant 2021, son album « Child of the State » suinte le blues, le grunge, la soul.Doté d’un incroyable son de guitare allié à une manière de chanter à fleur de peau, le guitariste prodige, dont la réputation ne fait que croitre, a assuré la première partie des Rolling Stones en juillet 2022 à l’Hippodrome Paris Longchamp, et a clôturé une tournée de 10 dates en France en novembre dernier.Les critiques et le public sont unanimes, une légende est en train de naitre … 1e partie : Amongst Liars

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61