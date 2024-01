VOYOU 1E PARTIE LA LUCIOLE Alencon, 27 janvier 2024, Alencon.

Le nouvel album de Voyou, “Les Royaumes Minuscules”, s’écoute comme si la musique avait des bras et nous enveloppait de sa peau, à la manière d’une amie ou d’un animal. Sensibles et chaleureux, les 11 morceaux qui le composent ont tous un corps et une histoire.Musicien complet, Voyou poursuit et précise sa trajectoire en bâtissant ces nouveaux royaumes de trois minutes. Entièrement composés, écrits et arrangés par lui, ils ont d’abord été enregistrés dans divers studios français, avant de voyager au Brésil, où Voyou est parti, seul, enregistrer les rythmiques. Ces voyages et ces rencontres, multiples, confèrent au disque une chaleur palpable. À la manière des musiques sud-américaines, de la nouvelle scène soul jazz UK et des musiques orientales dans lesquelles Voyou aime s’immerger au quotidien, “Les Royaumes Minuscules” déborde d’âme.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61