Découverte des métiers de La Louve Rémoise La louve rémoise, 31 mars 2023, Reims. Découverte des métiers de La Louve Rémoise 31 mars – 2 avril La louve rémoise Au sein de la boutique, de La louve Remoise, venez découvrir les métiers des artisans qui la composent. Ceramiste, cirier, tapissier, couturier, maroquinier, bijoutier… plus de 15 métiers de l’artisanat représentés!

Ouverture exceptionnelle le dimanche pour vous accueillir plus nombreux. Au programme: des animations, des ateliers, et des échanges avec les artisans.

3 jours durant lesquels vous pourrez échanger plus facilement sur vos projets, découvrir les métiers, leurs spécificités, les parcours pour y parvenir….

pour les petits et les grands, accès gratuit. La louve rémoise 39 rue thiers, 51100 reims Reims 51100 Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

