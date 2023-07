Concert apéro trad La Louve d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans, 23 juillet 2023, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans.

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans,Dordogne

Sur les rythmes des danses « trad » locales et du jazz manouche venez cheminer sur les sentiers du haut Périgord.

Participation libre. Buvette, assiette apéro sur place..

2023-07-23

La Louve d’Ans

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To the rhythms of local « trad » dances and gypsy jazz, come and stroll along the paths of the Upper Périgord.

Free admission. Refreshment bar and aperitif plate on site.

Al ritmo de las danzas tradicionales locales y del jazz gitano, pasee por los senderos del Alto Perigord.

Entrada gratuita. Bar y aperitivo in situ.

Zu den Rhythmen der lokalen « Trad »-Tänze und des Gypsy-Jazz können Sie auf den Pfaden des Hoch-Perigords wandern.

Die Teilnahme ist frei. Getränke und Aperitifteller vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-17 par Isle-Auvézère