LA LOUTRE ET SON ENVIRONNEMENT Saint-André-de-Sangonis, 11 septembre 2021, Saint-André-de-Sangonis.

LA LOUTRE ET SON ENVIRONNEMENT 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-11 13:00:00 13:00:00

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis

Animée par Demain la Terre ! l’activité “La loutre et son environnement” sera proposé le samedi 11 septembre de 10h à 13h à Saint-André-de-Sangonis

Balade au bord de la Lergue à la recherche d’indices de présence de ce mammifère discret. Vous en saurez plus sur sa vie, son histoire, son milieu naturel et sur les autres animaux qui partagent son environnement.

Gratuit – Inscription via billetweb.fr/la-loutre-et-son-environnement1

Renseignements au 04 67 57 25 44

Activité nature proposée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et animée par Demain la Terre!, dans le cadre du programme Natura 2000.

Équipement à prévoir : Chaussures de marche et eau.

