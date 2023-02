La loutre, à contre-courant …, 3 mars 2023, Rosnay .

La loutre, à contre-courant …

Place de l’église Rosnay Indre

2023-03-03 – 2023-03-03

Rosnay

Indre

Cette conférence a pour objectif de faire mieux connaitre cette espèce. René Rosoux abordera pour le grand public à la fois l’histoire de l’espèce (causes de déclin et retour) et sa biologie (régime alimentaire, comportement, territoire…). Mais au-delà, nous nous interrogerons sur l’avenir de ce retour de la Loutre d’Europe « à contre-courant » dans un contexte de déclin de la biodiversité.

La loutre est un animal emblématique de nos zones humides qui a bien failli disparaitre de France et de bon nombre de pays d’Europe au cours du siècle dernier. Elle fut pourchassée sans relâche pour sa fourrure et sa consommation de poisson.

Depuis quelques années elle est de retour en Brenne, passant d’abord inaperçue, elle est aujourd’hui présente et amène quelques interrogations.

L’association Épiméthée vous propose une conférence autour de la Loutre animée par Réné Rosoux, spécialiste de l’espèce. Co-auteur de l’ouvrage “Loutre d’Europe” aux Editions Biotope.

asso.epimethee@gmail.com +33 6 78 41 56 85

