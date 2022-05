La loutre, à contre-courant… 4 Rue du Bois Hoel, 20 mai 2022, Crossac.

La loutre, à contre-courant…

4 Rue du Bois Hoel, le vendredi 20 mai à 20:00

En fort déclin jusqu’à la fin du XXème siècle, ce mammifère aquatique emblématique de la Brière est une espèce sensible qui fait l’objet de toutes les attentions. A l’occasion de la fête de la nature, les scientifiques du Parc ainsi que René Rosoux vous emmènent à la découverte de cette espèce discrète. René ROSOUX est docteur en sciences, spécialisé dans l’écologie et le comportement des mustélidés semi-aquatiques et plus largement des prédateurs piscivores. Ces centres d’intérêt l’ont naturellement conduit à se préoccuper du sort de la Loutre d’Europe, pendant plus d’un quart de siècle, en France et à l’étranger. A l’occasion de la fête de la nature, il reviendra sur l’histoire de cet animal amphibie fascinant auquel il a consacré une part importante de sa carrière de scientifique. De ses causes de disparitions anciennes, à sa reconquête des territoires, en passant par ses spécificités biologiques, René Rosoux commentera le rôle sentinelle de l’espèce au regard de l’état de santé de nos milieux aquatiques. Pour poursuivre, Didier Montfort, naturaliste briéron attaché à la vie sauvage, et les agents du Parc reviendront sur les enjeux du territoire pour la conservation de cette espèce emblématique.

sur inscription

PNR de Brière – Pays de la Loire Grandeur Nature

4 Rue du Bois Hoel 44160 crossac Crossac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:00:00