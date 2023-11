Exposition : Créatures et mondes mystérieux La Loupe, 18 novembre 2023, La Loupe.

La Loupe,Eure-et-Loir

La ville de La Loupe vous propose une exposition mélangeant sculptures de Pierre Feuillade et photographies de Manon Laroche..

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The town of La Loupe presents an exhibition combining sculptures by Pierre Feuillade and photographs by Manon Laroche.

La ciudad de La Loupe organiza una exposición que combina esculturas de Pierre Feuillade y fotografías de Manon Laroche.

Die Stadt La Loupe bietet Ihnen eine Ausstellung, die eine Mischung aus Skulpturen von Pierre Feuillade und Fotografien von Manon Laroche darstellt.

