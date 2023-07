Exposition : Scènes de vie Malgaches La Loupe, 21 juillet 2023, La Loupe.

La Loupe,Eure-et-Loir

Dans le cadre de sa saison culturelle autour de l’Afrique, la ville de La Loupe vous propose une exposition organisée par la Gazette autour de scènes de vie malgaches, d’objets et de l’artisanat..

Samedi 2023-07-21 14:00:00 fin : 2023-08-27

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



As part of its cultural season focusing on Africa, the town of La Loupe presents an exhibition organized by the Gazette, featuring scenes from Madagascan life, objects and handicrafts.

En el marco de su temporada cultural centrada en África, la ciudad de La Loupe presenta una exposición organizada por la Gaceta con escenas de la vida malgache, objetos y artesanía.

Im Rahmen ihrer Kultursaison rund um Afrika bietet Ihnen die Stadt La Loupe eine von der Gazette organisierte Ausstellung rund um madagassische Lebensszenen, Gegenstände und Kunsthandwerk.

