Les Géants – Ciné Club, 26 mai 2023, La Loupe.

La Loupe,Eure-et-Loir

C’est l’été , Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de campagne. Les deux frères s’attendent encore une fois à passer des vacances ennuyeuses , jusqu’à ce qu’ils rencontrent Danny , un autre adolescent du coin. Ils commence ensemble la périlleuse aventure de leurs vies.

Samedi 2023-05-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-26 . EUR.

It’s summertime, and Zak and Seth find themselves alone and penniless in their country home. The two brothers once again expect to have a boring vacation, until they meet Danny, another local teenager. Together they begin the perilous adventure of their lives

Es verano y Zak y Seth se encuentran solos y sin dinero en su casa de campo. Una vez más, los dos hermanos esperan pasar unas vacaciones aburridas, hasta que conocen a Danny, otro adolescente de la zona. Juntos comienzan la peligrosa aventura de sus vidas

Es ist Sommer , Zak und Seth finden sich allein und ohne Geld in ihrem Landhaus wieder. Die beiden Brüder rechnen wieder einmal mit einem langweiligen Urlaub, bis sie Danny, einen anderen Teenager aus der Gegend, kennenlernen. Gemeinsam beginnen sie das gefährliche Abenteuer ihres Lebens

