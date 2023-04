Micro-folie : Projection « Notre Dame, le chantier du siècle » Square Pfalzgrafenweiler, 27 avril 2023, La Loupe.

Projection dans la micro-folie de 3 émissions sur le chantier de Notre-Dame de Paris..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . EUR.

Square Pfalzgrafenweiler

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Projection in the micro-folia of 3 programs on the construction site of Notre-Dame de Paris.

Proyección en el microfolio de 3 programas en las obras de Notre-Dame de París.

Vorführung in der Mikrofolie von drei Sendungen über die Baustelle von Notre-Dame de Paris.

Mise à jour le 2023-04-15 par OT DU PERCHE