Randonnée pédestre La Loulie Mauzens-et-Miremont, 2 juillet 2023, Mauzens-et-Miremont.

Mauzens-et-Miremont,Dordogne

Randonnée pédestre à la Vergnolle (Campagne) sur le territoire de la compagnie « des archers de Jacquou ». Pique-nique tiré du sac. Apéritif offert par la municipalité..

La Loulie

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hiking at La Vergnolle (Campagne) on the territory of the company « des archers de Jacquou ». Packed lunch. Aperitif offered by the municipality.

Senderismo en la Vergnolle (Campagne) en el territorio de la empresa « des archers de Jacquou ». Almuerzo para llevar. Aperitivo ofrecido por el municipio.

Wanderung in La Vergnolle (Campagne) auf dem Gebiet der Gesellschaft « des archers de Jacquou ». Picknick aus dem Rucksack. Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird.

