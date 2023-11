La louche en or Théâtre Darius Milhaud Paris, 2 janvier 2024, Paris.

Du mardi 02 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h20

.Public enfants. A partir de 3 ans. payant

Tarif normal : 9€

Tarif habitants du 19ème arrdt : 7€

Tarif centres de loisirs : 5€

Pour sauver sa Mamie, Mayiba part dans la savane avec une louche en bois chercher le Munja fleuve-serpent, malgré Ngila, la bête mystérieuse.

y a très, très longtemps, une petite fille appelée Mayiba, haute comme 3

mangues, vivait avec sa grand-mère. Un jour, une terrible canicule frappa le

village qu’elles habitaient et sa mamie tomba gravement malade : elle mourrait

de soif… Une seule chose pouvait la soigner : quelques gouttes d’eau, juste

quelques petites gouttes d’eau… et au village, il ne restait plus que les

larmes sur les visages des malades… Alors, pour la sauver, équipée d’une grosse

louche en bois comme récipient, Mayiba décida de partir dans la savane chercher

le Munja, le fleuve-serpent, la seule source d’eau du pays, et cela malgré

Ngila, la terrible bête mystérieuse qui fait trembler tous les hommes…

La Louche en or » nous conte la quête de Mayiba , sa traversée en terre inconnue

qui la mènera à des rencontres incroyables et surprenantes. Une invitation au

voyage au pays de l’imaginaire africain mêlant conte, théâtre, musique et

danse…

La louche en or - extrait

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/la-louche-en-or/

Cie Volubilis La Louche en or