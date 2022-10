La longueilloise Longueil-Annel, 23 octobre 2022, Longueil-Annel.

La longueilloise

Longueil-Annel Oise

2022-10-23 – 2022-10-23

Longueil-Annel

Oise

5 5 5 Marche et course au profit de la Ligue contre le cancer du sein.

Rendez-vous à 10h00 à Longueil-Annel le dimanche 23 Octobre 2022 .

Tarif : 5€ par personne.

Informations et réservations au 03.44.96.33.00

+33 3 44 96 33 00

Longueil-Annel

