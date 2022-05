LA LONGUE ROUTE Boulogne-sur-Mer, 3 mai 2022, Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer SAISON CULTURELLE – La longue route

Mardi 3 mai – Grande baie de Nausicaà – 20h

La lecture scénarisée de la Longue Route qui retrace le carnet de bord du navigateur Bernard Moitessier. Ce dernier a effectué le premier tour du monde en solitaire en quittant Plymouth le 22 août 1968. Ce récit brut et visionnaire deviendra un best-seller et le navigateur, une idole pour des générations de marins, d’écologistes et d’humanistes. Un spectacle d’une très grande qualité à découvrir mardi 3 mai à 20h devant la grande baie de Nausicaà.

