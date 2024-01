La longue et décisive année 1944 Salle de la Concorde Valmont, mercredi 5 juin 2024.

La longue et décisive année 1944 Salle de la Concorde Valmont Seine-Maritime

Conférence présentée par David BELLAMY

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université d’Amiens.

Le 80e anniversaire de l’année 1944 risque, surtout dans notre région, d’être centrée sur les commémorations du débarquement du 6 juin sur les cinq plages normandes que nous connaissons bien, entre Caen et le sud du Cotentin.

Ce serait oublier que cette année, qui vit la libération de la plus grande partie du territoire français, fut riche d’un nombre considérable d’événements dont les conséquences furent, immédiatement ou plus tard, de grande ampleur. Pendant ces douze mois, les populations ont connu, subi, traversé, vu passer tant de faits. Glorieux, comme la libération de Paris, tragique comme les massacres opérés par l’ennemi, joyeux comme l’accueil des libérateurs, ou encore sordides comme les tontes de femmes ou les règlements de compte. Au point, que l’on pourrait presque considérer qu’il y eut plusieurs années 1944. La France de décembre 1944 n’est plus celle de janvier.

À partir de photographies, c’est la diversité de cette « longue et décisive année 1944 » que cette conférence propose de rappeler de la préparation du débarquement, dans les premières semaines de l’année, au pacte signé entre de Gaulle et Staline en décembre, en passant par la conférence de Brazzaville, l’écrasement du maquis des Glières, les débarquements de Normandie et de Provence, les combats de la libération, l’arrivée du général de Gaulle à Paris en août et son voyage en Normandie en octobre.

Une occasion de retrouver une histoire un peu lointaine, mais encore si proche.

Salle de la Concorde 12, rue Louis Barbier

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 18:00:00

fin : 2024-06-05



L'événement La longue et décisive année 1944 Valmont a été mis à jour le 2024-01-24