Les papillons et autres petites bêtes des prairies La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Les papillons et autres petites bêtes des prairies La Longère de la Bégraisière, 17 mai 2023, Saint-Herblain. Les papillons et autres petites bêtes des prairies Mercredi 17 mai, 15h00 La Longère de la Bégraisière

gratuit

Ville de Saint-Herblain – Pays de la Loire Grandeur Nature La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Les Quatre Vents Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Au cours d’une balade familiale, attrapez à l’aide d’un filet les papillons et apprenez à les reconnaître. Enfants à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.

Inscription obligatoire auprès de la direction de l’espace public et de l’environnement de Saint herblain : 02 28 25 24 70

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Animation financée par la commune de Saint-Herblain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T15:00:00+02:00

2023-05-17T17:00:00+02:00 Papillon citron – M. Chavanne pour la LPO 44

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu La Longère de la Bégraisière Adresse Saint-Herblain Les Quatre Vents Ville Saint-Herblain Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Les papillons et autres petites bêtes des prairies La Longère de la Bégraisière 2023-05-17 was last modified: by Les papillons et autres petites bêtes des prairies La Longère de la Bégraisière La Longère de la Bégraisière 17 mai 2023 La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique