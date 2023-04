A vos mares, prêt partez ! La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

A vos mares, prêt partez ! La Longère de la Bégraisière, 10 mai 2023, Saint-Herblain. A vos mares, prêt partez ! Mercredi 10 mai, 14h00 La Longère de la Bégraisière Gratuit et inscription obligatoire Alors ne ratez pas l’évènement et « plongez » dans l’intimité des eaux claires des mares du site pour découvrir tout le petit peuple de l’eau douce. Les mares sont de fantastiques zones humides. Elles abritent une biodiversité exceptionnelle, originale et étonnante. Alors ne ratez pas l’évènement et « plongez » dans l’intimité des eaux claires (mais oui !) des mares du site pour découvrir tout le petit peuple de l’eau douce. Nous partirons à la « chasse » aux « hôtesses de l’air », les libellules et demoiselles qui nous régalent de leurs numéros de voltige ! Nul doute que nous rencontrerons quelques autres insectes volants butinant ça et là. Filet en main, soyez prêts à intercepter leurs trajectoires ! Effectif maximum : 15 personnes

15 personnes Vêtements et chaussures adaptés La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

