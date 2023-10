Tir à l’arc 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère La Lombertie Voutezac, 24 octobre 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Activité encadrée.

Accessibilité : Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation. Arriver 10 min avant le début de séance.

14h à 16h à la Lombertie.

Nombre de place limité.

Réservations impératives au 05 55 84 73 54

15€ par personne (adulte et enfant).

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:00:00. .

La Lombertie

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Supervised activity.

Accessibility: All ages 7 and up.

Reservations required. Please arrive 10 min before the start of the session.

2pm to 4pm at La Lombertie.

Limited number of places.

Reservations essential on 05 55 84 73 54

15? per person (adult and child)

Actividad supervisada.

Accesibilidad: A partir de 7 años.

Reserva obligatoria. Se ruega llegar 10 minutos antes del inicio de la sesión.

de 14:00 a 16:00 h en La Lombertie.

Plazas limitadas.

Imprescindible reservar en el 05 55 84 73 54

15? por persona (adulto y niño)

Diese Aktivität wird betreut.

Zugang: Alle Altersgruppen ab 7 Jahren.

Nur mit vorheriger Reservierung. Ankunft 10 min vor Beginn der Sitzung.

14:00 bis 16:00 Uhr in La Lombertie.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Reservierungen sind unbedingt erforderlich unter 05 55 84 73 54

15? pro Person (Erwachsener und Kind)

Mise à jour le 2023-10-16 par Corrèze Tourisme