La Loire – sous microscope – Photographie de David Lair Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Loire – sous microscope – Photographie de David Lair, 23 janvier 2022, Nantes. 2022-01-23 Exposition du 14 au 30 janvier 2022 :vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : non Exposition du 14 au 30 janvier 2022 :vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h « Au tout départ, il y a eu le projet de voir la Loire autrement ! Je me suis alors intéressé à la Loire d’un autre point de vue grâce à la photographie aérienne. L’idée s’est alors développée et a abouti à un projet d’exposition, initiateur d’un nouveau travail photographique permettant d’ouvrir le dialogue sur la situation écologique à l’échelle de la Loire. » David Lair Photographe auteur autodidacte, curieux par nature, David Lair aime décortiquer et analyser le monde qui l’entoure. Il photographie la Loire comme s’il l’observait au microscope. Venez découvrir les vues aériennes de la Loire autrement. adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://fr-fr.facebook.com/galeriele56/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 56 Rue de l'Hermitage Ville Nantes lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/