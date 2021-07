Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200, Cosne-Cours-sur-Loire La Loire jusqu’au coucher du soleil Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: 58200

Cosne-Cours-sur-Loire

La Loire jusqu’au coucher du soleil Cosne-Cours-sur-Loire, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Cosne-Cours-sur-Loire. La Loire jusqu’au coucher du soleil 2021-07-22 – 2021-07-22 Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 23.5 23.5 EUR Plongez dans l’histoire de la Loire puis descendez le fleuve au fil de l’eau jusqu’au crépuscule !

Le musée de la Loire vous propose une plongée dans l’histoire de la marine de Loire, à la découverte des vestiges laissés dans la ville par les activités liées au fleuve, puis au musée, autour de saint Nicolas notamment et des maquettes de bateaux.

Retrouvez ensuite le Service Education à l’Environnement Cœur de Loire qui, au départ des quais de Cosne, vous conduira sur le fleuve en grand canoë Rabaska jusqu’à une plage pour vous parler de la faune et de la flore ligériennes avant le pique-nique. +33 3 86 26 71 02 Plongez dans l’histoire de la Loire puis descendez le fleuve au fil de l’eau jusqu’au crépuscule !

Le musée de la Loire vous propose une plongée dans l’histoire de la marine de Loire, à la découverte des vestiges laissés dans la ville par les activités liées au fleuve, puis au musée, autour de saint Nicolas notamment et des maquettes de bateaux.

Retrouvez ensuite le Service Education à l’Environnement Cœur de Loire qui, au départ des quais de Cosne, vous conduira sur le fleuve en grand canoë Rabaska jusqu’à une plage pour vous parler de la faune et de la flore ligériennes avant le pique-nique. dernière mise à jour : 2021-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: 58200, Cosne-Cours-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Cosne-Cours-sur-Loire Adresse Place de la Résistance Musée de la Loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville 47.41034#2.92352