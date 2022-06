La Loire et ses vins Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Loire et ses vins Médiathèque Espace Jacques Demy, 27 septembre 2022, Nantes. 2022-09-27

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Rencontre avec Emmanuel Brouard L’auteur de La Loire et ses vins : deux mille ans d’histoire(s) et de commerce (Flammarion, 2021) relate les relations entre la Loire et les vignobles du Val de Loire, à la découverte de ses vins, de ses vignerons, négociants et bateliers, du Roannais jusqu’au muscadet nantais. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

