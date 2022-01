La Loire et ses crues à Amboise – les leçons du passé Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

2022-03-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-05 16:30:00 16:30:00

La Loire et ses crues à Amboise – les leçons du passé

2022-03-05 14:30:00 – 2022-03-05 16:30:00

Amboise, Indre-et-Loire

Découvrez les traces des hautes eaux, que la Loire a laissées dans le passé et le système de protection mis en place à Amboise après la crue de 1856. Sur réservation

+33 2 47 45 00 42

