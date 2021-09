Orléans Sur le Fleuve Loiret, Orléans « La Loire et les Hommes » Sur le Fleuve Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le spectacle pyro-symphonique, hommage à la Loire et aux mariniers, est l’un des points d’orgue de cette 10ème édition. Telle une balade au fil de l’eau, au contact de la nature, des éléments et des hommes, tantôt bucolique, tantôt ample, puissant et dynamique, mais avant tout sauvage et naturel. Somme toute, un hommage à l’image du fleuve durant son long parcours et de son interactionavec les Hommes et en premier lieu ses hôtes, les mariniers. Le grand rendez-vous du samedi soir dans le cadre du festival de Loire Sur le Fleuve quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret

