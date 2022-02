La Loire en fête Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, 5 juin 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

La Loire en fête

du dimanche 5 juin au lundi 6 juin à Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire

La Loire en fête se déroule à Cosne-Cours-sur-Loire les dimanche 5 et lundi 6 juin 2022. Comme chaque année le Musée de la Loire participe activement en **ouvrant ses portes gratuitement les deux jours de 10h à 12h et de 14h à 18h**. **L’exposition temporaire « Reflets de faïence, la Loire pour décor »** viendra d’abord opportunément offrir aux visiteurs une promenade artistique sur le fleuve par l’intermédiaire d’un ensemble exceptionnel de céramiques rassemblé pour l’occasion. **Le Bureau du Classique installé à Briare et le Collectif TO&MA, composé d’un ténor-percussionniste et d’un baryton, interviendront dans les salles du musée tout l’après-midi le dimanche 5 juin puis proposeront, devant le musée, leur spectacle « La fille du marinier » à 18h.** Un voyage poétique et sensible au fil de l’eau, fruit du collectage de chants traditionnels des gens du fleuve et de la mise en perspective avec le monde contemporain. Les collections permanentes dédiées à la Loire seront également accessibles librement. **Fabio et son orgue de barbarie animeront le musée lundi 6 juin de 14h à 17h et la conférence-promenade organisée en collaboration avec l’Association des Amis du musée à partir du village de la Loire en fête à 16h se terminera dans les salles du musée.**

Gratuit

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre



2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-06T10:00:00 2022-06-06T12:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T18:00:00