La Loire du musée à la plage ! Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

La Loire du musée à la plage ! Cosne-Cours-sur-Loire, 18 mai 2022, Cosne-Cours-sur-Loire. La Loire du musée à la plage ! Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire

2022-05-18 – 2022-05-18 Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre 20 EUR Plongez dans l’histoire de la Loire puis descendez le fleuve au fil de l’eau jusqu’au crépuscule !

Le musée de la Loire vous propose une plongée dans l’histoire de la marine de Loire, à la découverte des vestiges laissés dans la ville par les activités liées au fleuve : quais, port, maisons de mariniers, marques de crues, chapelle…

Au musée vous vous familiariserez ensuite avec la vie des mariniers (mobilier, portrait, outils, dévotions pour les saints patrons comme saint Nicolas…). Vous comprendrez également, à partir de maquettes de bateaux ou de faïences de Nevers, les difficultés de navigation qui ont conduit ces seigneurs du fleuve à développer entraide, solidarité et croyances religieuses.

Retrouvez enfin le Service Éducation à l’Environnement Cœur de Loire qui, au départ de Saint-Satur, vous conduira sur le fleuve en grand canoë Rabaska jusqu’à une plage pour vous parler de la faune et de la flore ligériennes avant le pique-nique ou le goûter. musee@mairie-cosnesurloire.fr +33 3 86 26 71 02 https://www.museedelaloire.fr/ Plongez dans l’histoire de la Loire puis descendez le fleuve au fil de l’eau jusqu’au crépuscule !

Le musée de la Loire vous propose une plongée dans l’histoire de la marine de Loire, à la découverte des vestiges laissés dans la ville par les activités liées au fleuve : quais, port, maisons de mariniers, marques de crues, chapelle…

Au musée vous vous familiariserez ensuite avec la vie des mariniers (mobilier, portrait, outils, dévotions pour les saints patrons comme saint Nicolas…). Vous comprendrez également, à partir de maquettes de bateaux ou de faïences de Nevers, les difficultés de navigation qui ont conduit ces seigneurs du fleuve à développer entraide, solidarité et croyances religieuses.

Retrouvez enfin le Service Éducation à l’Environnement Cœur de Loire qui, au départ de Saint-Satur, vous conduira sur le fleuve en grand canoë Rabaska jusqu’à une plage pour vous parler de la faune et de la flore ligériennes avant le pique-nique ou le goûter. Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Cosne-Cours-sur-Loire Adresse Place de la Résistance Musée de la Loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Departement Nièvre

Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosne-cours-sur-loire/

La Loire du musée à la plage ! Cosne-Cours-sur-Loire 2022-05-18 was last modified: by La Loire du musée à la plage ! Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 18 mai 2022 Cosne-Cours-sur-Loire nièvre

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre