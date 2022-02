La Loire au fil des saisons Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

La Loire au fil des saisons Montsoreau, 9 février 2022, Montsoreau. La Loire au fil des saisons Montsoreau

2022-02-09 – 2022-02-09

Montsoreau Maine-et-Loire Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire 4 4 EUR Laissez-vous conter l’histoire de Léon le Héron et ses amis. Découvrez comment les animaux affrontent l’hiver et ce qu’ils deviennent au printemps. À la suite de ce petit théâtre de marionnettes, enfants et parents s’allient pour créer de petits animaux figurés à emmener chez eux. Laissez-vous conter l’histoire de Léon le Héron et ses amis. Découvrez comment les animaux affrontent l’hiver et ce qu’ils deviennent au printemps. À la suite de ce petit théâtre de marionnettes, enfants et parents s’allient pour créer de petits animaux figurés à emmener chez eux. maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/les-sorties-accompagnees/la-loire-au-fil-des-saisons Laissez-vous conter l’histoire de Léon le Héron et ses amis. Découvrez comment les animaux affrontent l’hiver et ce qu’ils deviennent au printemps. À la suite de ce petit théâtre de marionnettes, enfants et parents s’allient pour créer de petits animaux figurés à emmener chez eux. Montsoreau

dernière mise à jour : 2022-01-28 par PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Montsoreau Adresse Ville Montsoreau lieuville Montsoreau Departement Maine-et-Loire

Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsoreau/

La Loire au fil des saisons Montsoreau 2022-02-09 was last modified: by La Loire au fil des saisons Montsoreau Montsoreau 9 février 2022 maine-et-loire Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire