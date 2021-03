Chécy CHECY Chécy, Loiret La Loire à Vélosolex – Reprise des balades en Avril 2021 CHECY Chécy Catégories d’évènement: Chécy

**La Loire a Vélosolex**

———————— Je vous accompagne par petits groupes, pour découvrir la Loire au départ de Chécy sur un rythme paisible, celui du fleuve et de mes Solex, au cours d’une journée complète ou de quelques heures sur les traces des cormorans, des hérons, à la découverte des écluses, des berges, des anciennes demeures qui bordent le fleuve. Pique-niquer sur un banc de sable, prendre un pot à la terrasse d’une ancienne auberge de mariniers en laissant son regard suivre le courant… le choix est large ! Pour les plus aguerris, nous pourrons rejoindre Chambord (3 bonnes heures aller), y pique-niquer, visiter le parc et le château et revenir le soir en longeant de nouveau la Loire. Vous y êtes presque ! … et si on faisait une virée en Solex cette semaine ?

Tarifs sur le site La loire à Vélosolex (à partir de 30 €)

