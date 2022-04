LA LOIRE A VELO BY MALO

LA LOIRE A VELO BY MALO, 22 mai 2022, . LA LOIRE A VELO BY MALO

2022-05-22 – 2022-05-22 Guy et Jean Claude partiront du Mont Gerbier des Jonc pour prendre Malo à Nevers. Inutile de décrire l’excitation de ce garçon de partir pour une aventure sur son tricycle accompagné de ces deux compères. Malo est bien connu des Oranges, il a participé au dernier raid de Courir Avec en Sicile. blagueur et touche à tout comme le dit si bien Joseph dans le dernier film, il pourrait bien réserver des surprises à ces deux accompagnateurs, mais la prudence est de mise, le tricycle sera tracté et fixé à l’arrière du vélo de ses référents. Samedi ce sera une mise en image au départ du stade René Macé à Saint Sébastien sur Loire pour aller jusqu’au pont de Thouaré. Voilà une matinée où nous allons pouvoir mettre en images notre trio. C’est encore un beau défi Pour Courir Avec. Pour ce projet, deux étudiantes se chargent de l’appel aux dons pour ce défi au profit de Courir Avec.



Guy, Jean Claude et Malo jeune garçon en situation de handicap vont remonter La Loire du 22 Mai au 4 juin 2022 avec une arrivée à Pornic.

couriravec44760@gmail.com +33 6 07 65 05 21 https://www.courir-avec.fr/ Guy et Jean Claude partiront du Mont Gerbier des Jonc pour prendre Malo à Nevers. Inutile de décrire l’excitation de ce garçon de partir pour une aventure sur son tricycle accompagné de ces deux compères. Malo est bien connu des Oranges, il a participé au dernier raid de Courir Avec en Sicile. blagueur et touche à tout comme le dit si bien Joseph dans le dernier film, il pourrait bien réserver des surprises à ces deux accompagnateurs, mais la prudence est de mise, le tricycle sera tracté et fixé à l’arrière du vélo de ses référents. Samedi ce sera une mise en image au départ du stade René Macé à Saint Sébastien sur Loire pour aller jusqu’au pont de Thouaré. Voilà une matinée où nous allons pouvoir mettre en images notre trio. C’est encore un beau défi Pour Courir Avec. Pour ce projet, deux étudiantes se chargent de l’appel aux dons pour ce défi au profit de Courir Avec.



dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville