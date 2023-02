LA LOI DU CORPS NOIR SALLE DES FRANCISCAINS, 7 février 2023, NICE.

LA LOI DU CORPS NOIR SALLE DES FRANCISCAINS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-02-10 20:00. Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

SAS TNN PRODUCTIONS (PLATESV-D 2022-003931-003932-4642/2 – 4647/3) PRESENTE C’est un fait divers : un incendie a ravagé la bibliothèque d’un établissement scolaire. Deux mères, deux fils. Lequel des deux adolescents a allumé le feu ? Qui est le vrai responsable ? Peut-on découvrir la vérité en cherchant un coupable ? Lorsque l’on tient un coupable, tient-on la vérité ? La Loi du corps noir est une tragédie sociale où l’enquête policière se confronte à l’enquête sociale. La pièce nous raconte surtout notre besoin d’amour et ce drame du cœur, lorsque l’on ne sait pas le dire.Félicien Juttner est un artiste complet : magicien, acteur, metteur en scène, écrivain ! Il interroge ici le concept de vérité : ce que nous désignons comme vrai, est-il toujours absolument vrai ? À travers les réseaux sociaux, notre époque donne aujourd’hui facilement la parole à n’importe quelle affirmation et le fait est souvent roi, sans qu’on ne l’interroge vraiment. Le théâtre et l’écriture dramatique offrent un terrain idéal pour explorer cette question. Tous les jours, un élève, quelque part dans un établissement scolaire, fait une bêtise… Une bêtise plus ou moins grosse, plus ou moins grave… À quel moment “la bêtise” passe du statut de bêtise, à celui de premier acte de délinquance ? Où est cette croisée des chemins ? Évoluant dans un espace d’une grande solitude, les personnages se heurtent à la difficulté d’exprimer leurs vrais sentiments, aussi le metteur en scène nous offre-t-il une pièce nue et généreuse sur les non-dits. Type de public concerné : à partir de 13 ansPMR: 0493131900Tarifs réduits groupe – Sénoir +65 ans – Demandeurs d’enploi, – jeunes moins de 25 ans LA LOI DU CORPS NOIR EUR38.5 38.5 euros

SALLE DES FRANCISCAINS NICE 4-6 Place Saint-François Alpes-Maritimes

