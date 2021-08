Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon LA LOI DE TEHERAN (vost) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30g ou 50kg : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule. Samad, flic aux méthodes expéditives, met la main sur le parrain Nasser K. POLICIER DE SAEED ROUSTAYI AVEC PAYMAN MAADI… IRAN – 2020 – 2H10 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-09-08T16:30:00 2021-09-08T18:40:00;2021-09-14T20:30:00 2021-09-14T22:40:00

