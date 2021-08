Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne La loi de Téhéran V.O Sous-titrée Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

La loi de Téhéran V.O Sous-titrée Mortagne-au-Perche, 26 août 2021, Mortagne-au-Perche. La loi de Téhéran V.O Sous-titrée 2021-08-26 – 2021-08-30

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche ACTION, DRAME, POLICIER – IRAN – 2H14

Réalisation : Saeed Roustayi .

Avec : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh….

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure… Séances :

– Jeudi 26 août # 20h30 VO

– Samedi 28 août # 17h45 VO

– Lundi 30 août # 20h30 VO ACTION, DRAME, POLICIER – IRAN – 2H14

Réalisation : Saeed Roustayi .

Avec : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh….

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à… +33 9 65 37 44 33 ACTION, DRAME, POLICIER – IRAN – 2H14

Réalisation : Saeed Roustayi .

Avec : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh….

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure… Séances :

– Jeudi 26 août # 20h30 VO

– Samedi 28 août # 17h45 VO

– Lundi 30 août # 20h30 VO dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville 48.52248#0.54307