Visite de la loge maçonnique de Versailles La loge maçonnique de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Visite de la loge maçonnique de Versailles La loge maçonnique de Versailles Versailles, 16 septembre 2023, Versailles. Visite de la loge maçonnique de Versailles 16 et 17 septembre La loge maçonnique de Versailles La loge maconnique de Versailles – Ouverture exceptionnelle d’un Temple maçonnique au public. C’est l’occasion de visiter un temple traditionnel depuis 1892 et toujours vivant.

La visite commence par la projection d’un document illustré présentant la maçonnerie (15 min) et se poursuit par une mini conférence suivi d’un échange au coeur même du Temple. Les personnes interessées pourront rencontrer individuellement une maçonne ou un maçon. Contact : cduversailles@gmail.com ou 06 32 09 26 74 Bonne visite ! La loge maçonnique de Versailles 6 rue Bailly 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 06 32 09 26 74 [{« link »: « mailto:cduversailles@gmail.com »}] Ancien hôtel Soubise construit au XVIIe siècle vendu suite à la faillite de la famille Soubise. Site de la Loge maçonnique de Versailles depuis 1892. Temple maçonnique décoré de tous les symboles maçonniques traditionnels. Lieu de réunions de Loges de plusieurs obédiences. Gare RG Versailles Château, bus 171 (terminus), parking château de Versailles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 la loge maçonnique de Versailles Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu La loge maçonnique de Versailles Adresse 6 rue Bailly 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 18 Age max 99 Lieu Ville La loge maçonnique de Versailles Versailles

La loge maçonnique de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/