Stage de qi qong La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes, samedi 6 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-06 09:00 – 16:00

Gratuit : non adultes/ adolescents

Jean-Jacques Sagot, enseignant et fondateur de la grande ourse (association de taichichuan à Périgueux) vient à Nantes présenter son qi qong « le jeu des cinq animaux » autour deux axes : – Une conférence le vendredi 5 avril 19h30 dans la librairie « l’autre rive », 21 rue de la paix à Nantes – Gratuit sur inscription : 02 40 89 30 76 – Un stage de pratique sur ce qi qong des 5 animaux d’une journée le samedi 6 avril (9h-16h) à la maison de quartier La locomotive,109 avenue de la gare de St-Joseph à Nantes (tram 1 Halvêque) – Prix du stage : 40 € sur inscription obligatoire au 06 81 02 96 21. Le temps du repas se fera autour d’un pique-nique partagé (nous avons une cuisine pour entreposer nos grignotis). Public : adultes et adolescents

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0681029621 http://taichichuannantesparfum.siteW.fr