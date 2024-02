Places aux femmes ! – Spectacle féministe clownesque La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes, mercredi 27 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-27 15:30 – 17:00

Gratuit : non 5 € dès 10 ans

Mme Elsé vient donner une conférence sur trois femmes injustement méconnues, dont les combats ont pourtant marqué l’Histoire. Dopamine, clown curieuse et déjantée, va tour à tour les incarner, et faire revivre leurs luttes et leurs paroles. Dans un dialogue entre le passé et le présent, les clowns invitent le public à se questionner sur les droits des femmes hier et aujourd’hui. Dès 10 ans

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 mq-locomotive@mairie-nantes.fr