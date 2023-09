Ma République et moi – Saison mobile Grand T La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes, 23 mars 2024, Nantes.

2024-03-23

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 5 € à 12 €Places à l’unité BILLETTERIES :- billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Théâtre Installez-vous, le thé et les gâteaux sont servis. C’est sa mère qui les a préparés, la mère d’Issam, l’acteur, l’auteur, le fils. Et il est bien décidé à donner la parole à cette mère, une femme qui porte le voile depuis toujours et à qui on a toujours dit comment vivre, sans lui demander son avis. Le récit se fait brûlant, drôle, émouvant. Le 11 octobre 2019, au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, un élu du Front National prend à partie l’accompagnatrice voilée d’un groupe scolaire. Il exige de la Présidente de l’Assemblée qu’elle fasse sortir cette femme ou la force à ôter son voile. La Présidente refuse. Comment la maman qui accompagnait la classe de son fils a-t-elle vécu cet événement ? Et l’enfant, qu’en a-t-il compris ? Reconvoquer ce fait divers réveille des souvenirs chez Issam Rachyq-Ahrad. Et vient le désir d’écrire. À l’heure des mamans, à la Poste, à la maison, que ressentait-il quand il voyait sa mère, avec ou sans foulard ? Entre réel et fiction, entre amour, colère, honte et humour, se dessine l’émouvant portrait d’une mère aux prises avec sa vie. Issam Rachyq-Ahrad fouine dans les plissures individuelles et collectives et nous fait voir au-delà des apparences. Écriture et mise en scène, interprétation : Issam Rachyq-Ahrad / Iwa Compagnie Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h Représentations :à la Maison de quartier de Doulon – du jeudi 22 au sam 24 février 2024 à 20hà la Locomotive/Maison de quartier Erdre-Batignolles – du jeudi 21 au samedi 23 mars 2024 à 20h

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://www.legrandt.fr