En avant les filles ! La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes, jeudi 14 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-14 20:00 – 21:30

Gratuit : oui sur inscription : 02 40 41 54 60 +13 ans

Un spectacle qui parle de femmes, de filles. Forcément, à un moment donné, c’est remuant, profond, cruel. C’est drôle aussi et même léger parfois. Vénus et Cyprine, les soeurs planètes, font corps pour renverser l’état d’esprit appelé patriarcat et propager l’amour ! Représentation suivie d’un temps d’échanges libres sur le spectacle et ses thématiques. A partir de 13 ans (propos pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes)

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 mq-locomotive@mairie-nantes.fr