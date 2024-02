« Spéciales » d’Ana Igluka La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 16:30 – 18:30

Gratuit : oui sur inscription : 02 40 41 54 60 3-6 ans

Trois poules se disputent pour ête la favorite du prince. Bien embarassé pour faire son choix, il leur lance un défi : celle qui pondra le plus bel oeuf deviendra princesse ! En créant son oeuf, chacune va se découvrir singulière et, peu à peu, trouver le chemin de son émancipation. Des marionnettes fluffy et colorées, une musique douce et funky pour évoquer en toute simplicité la notion d’égalité. Pour les 3-6 ans

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 mq-locomotive@mairie-nantes.fr