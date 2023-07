Concert de ANGE LA LOCO Mézidon Vallée d’Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge Concert de ANGE LA LOCO Mézidon Vallée d’Auge, 18 novembre 2023, Mézidon Vallée d'Auge. Concert de ANGE Samedi 18 novembre, 20h30 LA LOCO Le groupe ANGE sera à La Loco le 18 novembre à 20h30; LA LOCO Mezidon, rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00 Concert Musique Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu LA LOCO Adresse Mezidon, rue de la Futaie Ville Mézidon Vallée d'Auge Departement Calvados Lieu Ville LA LOCO Mézidon Vallée d'Auge

LA LOCO Mézidon Vallée d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezidon vallee d'auge/