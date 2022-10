Indigo Birds La Loco, 22 octobre 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

Indigo Birds Samedi 22 octobre, 20h00 La Loco

gratuit dans le cadre du festival Ozarts’ de l’Agglomération Lisieux Normandie

concert de musiques actuelles, avec en 1ère partie Fracture Zone.

La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie

Des oiseaux de nuit au chant hypnotique et transcendant. Si la mélancolie ne semble pas faire bon ménage avec l’ambiance électrique et fiévreuse d’un live, les Indigo Birds nous prouvent pourtant qu’une telle osmose est possible !

Leurs mélodies fiévreuses et tourmentées, interprétées par une voix délicatement impure et naturellement profonde, vadrouillent sur une rythmique ciselée et énergique.

Ces rythmes imprimés par les quatre musiciens, qui s’échangent à tour de rôle les instruments, prennent leur inspiration dans un trip-hop perturbé par une énergie résolument punk, mais toujours éminemment poétique.

Une musique singulière, où peuvent se rencontrer simultanément Nick Cave, Portishead ou encore Arcade Fire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T20:00:00+02:00

2022-10-22T22:00:00+02:00

DR