CYRIL MOKAIESH LA LOCO – MEZIDON CANON Mezidon Vallee D Auge, samedi 13 avril 2024.

Georges Moustaki incarne la Méditerranée, l’Orient, la Grèce et une certaine idée de l’universalité. Chanteur et voyageur sans frontières, il a porté son message d’amour à travers ses chansons partout dans le monde, et dans toutes les langues. A l’occasion des 10 ans de sa mort, qui mieux que Cyril Mokaiesh pouvait lui rendre hommage ? Des yeux clairs, des origines libanaises et méditerranéennes, l’amour de la guitare et du voyage, font qu’il devient l’évidence pour réinventer le répertoire du créateur du Métèque. Sur scène, Cyril, accompagné de ses musiciens, retrace la vie de Moustaki : de son Alexandrie natale à l’ile Saint Louis, on y croise Edith Piaf, Serge Reggiani ou Barbara, et on traverse même l’Atlantique pour rejoindre les rives brésiliennes. Un véritable voyage en musique. Distribution : Cyril Mokaiesh : chant, guitareHugo Cechosz : basse, contrebasse, direction musicaleSeb Hoog : guitaresFlo Savigny : batterie

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LOCO – MEZIDON CANON RUE DE LA FUTAIE 14270 Mezidon Vallee D Auge 14